Рустам Минниханов встретился с руководителем Росприроднадзора

Встреча прошла в Иннополисе перед расширенным заседанием Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по итогам 2025 года.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, практические аспекты соблюдения природоохранных требований в работе предприятий и другие вопросы.
Кроме того, лидер Татарстана вручил Светлане Радионовой орден «Дуслык» за плодотворное сотрудничество в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
