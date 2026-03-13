Ричмонд
Рустам Минниханов встретился с руководителем Росприроднадзора

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланой Радионовой. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча прошла в Иннополисе перед расширенным заседанием Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по итогам 2025 года.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, практические аспекты соблюдения природоохранных требований в работе предприятий и другие вопросы.

Кроме того, лидер Татарстана вручил Светлане Радионовой орден «Дуслык» за плодотворное сотрудничество в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

