Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самая дальняя цель для «Ланцета» поражена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил в Славянске электроподстанцию ВСУ, расположенную на расстоянии в 60 км.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил в Славянске электроподстанцию ВСУ, расположенную на расстоянии в 60 км.

Об этом рассказал начальник расчета БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Каспер. По его словам, таким образом, расчет продемонстрировал, что способен наносить удары по критической инфраструктуре противника и нарушать стабильность работы его военных объектов.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше