Самая дальняя цель для «Ланцета» поражена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил в Славянске электроподстанцию ВСУ, расположенную на расстоянии в 60 км.
Об этом рассказал начальник расчета БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Каспер. По его словам, таким образом, расчет продемонстрировал, что способен наносить удары по критической инфраструктуре противника и нарушать стабильность работы его военных объектов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
