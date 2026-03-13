В Госдуме раскрыли, что ждут от новых переговоров с Украиной

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что встречи по разрешению украинского кризиса проводятся в трехстороннем формате с участием США, но в настоящее время внимание Вашингтона отвлечено событиями на Ближнем Востоке. Парламентарий напомнил, что 9 марта состоялся телефонный разговор российского и американского президентов, во время которого обсуждались темы Украины и Исламской Республики.
Алексей Чепа объяснил, что сейчас для продолжения переговорного процесса стороны должны достичь договоренности о месте проведения очередной встречи — оно должно быть не только удобным, но и безопасным.
Депутат добавил, что вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах, не изменятся.
«Ничего нового не будет, только продолжение прежних треков. Потому что ничего сверхнового, кроме экономического кризиса и ближневосточного конфликта, тоже не произошло», — отметил парламентарий.