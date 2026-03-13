Ричмонд
В Госдуме раскрыли, что ждут от новых переговоров с Украиной

Очередной раунд переговоров с Киевом по разрешению конфликта пройдет по старому сценарию, так как в российско-украинских отношениях трансформации не произошло. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что встречи по разрешению украинского кризиса проводятся в трехстороннем формате с участием США, но в настоящее время внимание Вашингтона отвлечено событиями на Ближнем Востоке. Парламентарий напомнил, что 9 марта состоялся телефонный разговор российского и американского президентов, во время которого обсуждались темы Украины и Исламской Республики.

Алексей Чепа объяснил, что сейчас для продолжения переговорного процесса стороны должны достичь договоренности о месте проведения очередной встречи — оно должно быть не только удобным, но и безопасным.

Депутат добавил, что вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах, не изменятся.

«Ничего нового не будет, только продолжение прежних треков. Потому что ничего сверхнового, кроме экономического кризиса и ближневосточного конфликта, тоже не произошло», — отметил парламентарий.

Ранее Турция заявила, что готова принять участников переговоров по Украине. Анкара заверила, что сможет предоставить площадку для встречи делегаций России, США и Украины. Дату и место стороны смогут выбрать сами.

