В Госдуме раскрыли, что ждут от новых переговоров с Украиной

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что встречи по разрешению украинского кризиса проводятся в трехстороннем формате с участием США, но в настоящее время внимание Вашингтона отвлечено событиями на Ближнем Востоке. Парламентарий напомнил, что 9 марта состоялся телефонный разговор российского и американского президентов, во время которого обсуждались темы Украины и Исламской Республики.