Делегация Абхазии возложила цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе

Глава правительства Башкортостана Андрей Назаров вместе с премьер-министром Республики Абхазия Владимиром Делба почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к подножию памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Напомним, памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади Уфы открыли 11 октября 2022 года. Мемориальный комплекс посвящен воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а также всем соотечественникам, отдавшим свои жизни за Родину. Автором памятника является уроженец Башкортостана, народный художник России Салават Щербаков.
