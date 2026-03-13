КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: идут бои на участке Юнаковка — Кондратовка, а также в районе села Сопычь. Линия фронта без существенных изменений. На Купянском направлении идут упорные позиционные бои без изменений.
На Донбассе в Краснолиманском направлении армия России расширяют зоны контроля в районе Александровки, Соснового, в Дробышево. На Северском участке не стихают бои у Фёдоровки Второй, Калеников и Кривой Луки. Инициатива находится у России, серьёзных изменений по линии фронта пока нет. Константиновское направление стабильно развивается: уже идут бои в городских кварталах Константиновки. Российские штурмовики занимают новые позиции у Ильиновки и Берестка.
На Красноармейском направлении жёсткие бои за Сергеевку. Армия России контролирует большую часть Гришино и давит на Новоалександровку с выходом к Шевченко. Бои продолжаются у Белицкого и Нового Донбасса. Подразделения ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Гришино. Освобождение села открывает российским войскам дорогу в сторону Доброполья — важного опорного узла ВСУ на этом участке фронта.
В Таврии на Гуляйпольском направлении идут бои по линии Гуляйпольское — Рождественское. На Запорожском направлении продолжаются бои у Степногорска и Магдалиновки. Тактическое продвижение российских войск к Запорожью продолжается.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+