Сводка основных боевых действий утром 13 марта в Донбассе и Таврии

На Донбассе в Краснолиманском направлении армия России расширяют зоны контроля в районе Александровки, Соснового, в Дробышево. На Северском участке не стихают бои у Фёдоровки Второй, Калеников и Кривой Луки. Инициатива находится у России, серьёзных изменений по линии фронта пока нет. Константиновское направление стабильно развивается: уже идут бои в городских кварталах Константиновки. Российские штурмовики занимают новые позиции у Ильиновки и Берестка.