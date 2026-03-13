Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 13 марта: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

РФ надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине, но времени и места нового раунда пока нет.

Москва высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.

У России нет опасений, что из-за войны в Иране для США украинское урегулирование уйдет на второй план.

Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не считает, что европейцы в целом прозрели относительно неонацисткой сути киевского режима, отдельные трезвомыслящие в ЕС были и раньше.

Ситуация на глобальных энергорынках чревата нарастанием кризиса.

Сейчас интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

Кремль видит в действиях США по смягчению нефтяных санкций против РФ попытку стабилизировать энергетические рынки.

Мы слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна.

Россия гордится крымчанами, проголосовавшими 12 лет назад за воссоединение с РФ.

Что касается нас, то мы всех призываем вспомнить все население Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с РФ. Мы гордимся этими людьми. Эти люди — граждане Российской Федерации. Крым и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

13 марта Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше