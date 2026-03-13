Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 13 марта: главное

РФ надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине, но времени и места нового раунда пока нет.
Москва высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.
У России нет опасений, что из-за войны в Иране для США украинское урегулирование уйдет на второй план.
Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений.
Кремль не считает, что европейцы в целом прозрели относительно неонацисткой сути киевского режима, отдельные трезвомыслящие в ЕС были и раньше.
Ситуация на глобальных энергорынках чревата нарастанием кризиса.
Сейчас интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.
Кремль видит в действиях США по смягчению нефтяных санкций против РФ попытку стабилизировать энергетические рынки.
Мы слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации.
Без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна.
Россия гордится крымчанами, проголосовавшими 12 лет назад за воссоединение с РФ.
Что касается нас, то мы всех призываем вспомнить все население Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с РФ. Мы гордимся этими людьми. Эти люди — граждане Российской Федерации. Крым и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны.
13 марта Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза.