Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 13 марта: главное

Мы слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации.