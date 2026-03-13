В Уфе сменился руководитель спецавтохозяйства по уборке города

Ильдар Хамзяевич родился в городе Янгиюль Узбекской ССР в 1974 году. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция», позднее прошел профессиональную переподготовку в Ростовском юридическом институте МВД РФ, получив квалификацию «Руководитель территориальных органов МВД России».
За время своей трудовой деятельности занимал руководящие должности в органах внутренних дел, а затем — в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Последние несколько лет работал начальником Управления гражданской защиты Нефтекамска.
Отметим, что в сентябре 2025 года САХ возгласил экс-глава Советского района Рустем Рахматуллин. Но, судя по всему, чиновник не выдержал «зимний» экзамен.
Напомним, на оперативном совещании в минувшую среду глава столичной администрации Ратмир Мавлиев раскритиковал подчиненных за плохую организацию по уборке города. Он прервал совещание и отправил чиновников «снять галстуки, надеть удобную обувь и наводить в городе порядок».