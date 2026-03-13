Ричмонд
В Уфе сменился руководитель спецавтохозяйства по уборке города

В мэрии Уфы произошли кадровые изменения. Спецавтохозяйство по уборке города возглавил Ильдар Абдуллин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: Администрация г. Уфы | Пресс-служба

Ильдар Хамзяевич родился в городе Янгиюль Узбекской ССР в 1974 году. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция», позднее прошел профессиональную переподготовку в Ростовском юридическом институте МВД РФ, получив квалификацию «Руководитель территориальных органов МВД России».

За время своей трудовой деятельности занимал руководящие должности в органах внутренних дел, а затем — в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Последние несколько лет работал начальником Управления гражданской защиты Нефтекамска.

Отметим, что в сентябре 2025 года САХ возгласил экс-глава Советского района Рустем Рахматуллин. Но, судя по всему, чиновник не выдержал «зимний» экзамен.

Напомним, на оперативном совещании в минувшую среду глава столичной администрации Ратмир Мавлиев раскритиковал подчиненных за плохую организацию по уборке города. Он прервал совещание и отправил чиновников «снять галстуки, надеть удобную обувь и наводить в городе порядок».