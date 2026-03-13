Максим Мысаков покинул должность первого замглавы Анапы

Ранее, до назначения в мэрию Анапы, Максим Мысаков работал в строительном секторе Краснодарского края. После 2017 года он занимал руководящие посты в Главном управлении строительства Кубани. А в 2021 году был назначен на пост исполняющим обязанности руководителя департамента строительства края.