Axios узнал о призыве лидеров G7 к Трампу скорее закончить войну с Ираном

Трамп в ответ заявил, что ситуация в Ормузском проливе улучшается и что коммерческие суда возобновят операции в этом районе, рассказал источник издания. При этом Axios обратил внимание, что в ту ночь у побережья Ирана были атакованы по меньшей мере два танкера.