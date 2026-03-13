Ричмонд
Axios узнал о призыве лидеров G7 к Трампу скорее закончить войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 во время онлайн-встречи 11 марта, что Иран «вот-вот капитулирует». Об этом сообщил Axios со ссылкой на трех чиновников из стран Большой семерки.

Источник: РБК

В ее ходе хозяин Белого дома также сказал, что избавился от «раковой опухоли, которая угрожала нам всем». Кроме того, Трамп добавил, что «никто не знает, кто лидер [Ирана], поэтому некому объявить капитуляцию».

Источники издания сообщили, что лидеры G7 призвали Трампа как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.

Трамп в ответ заявил, что ситуация в Ормузском проливе улучшается и что коммерческие суда возобновят операции в этом районе, рассказал источник издания. При этом Axios обратил внимание, что в ту ночь у побережья Ирана были атакованы по меньшей мере два танкера.

