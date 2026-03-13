Axios узнал о призыве лидеров G7 к Трампу скорее закончить войну с Ираном

В ее ходе хозяин Белого дома также сказал, что избавился от «раковой опухоли, которая угрожала нам всем». Кроме того, Трамп добавил, что «никто не знает, кто лидер [Ирана], поэтому некому объявить капитуляцию».
Источники издания сообщили, что лидеры G7 призвали Трампа как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.
Трамп в ответ заявил, что ситуация в Ормузском проливе улучшается и что коммерческие суда возобновят операции в этом районе, рассказал источник издания. При этом Axios обратил внимание, что в ту ночь у побережья Ирана были атакованы по меньшей мере два танкера.