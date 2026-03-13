Ричмонд
Россия гордится крымчанами — Песков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Россия гордится жителями Крыма и Севастополя, которые в рамках международного голосования использовали свое право и стали неотъемлемой частью страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

В интервью изданию Politico Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

«Мы всех призываем все-таки вспомнить о всем населении Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией. И мы гордимся этими людьми, эти люди — граждане Российской Федерации», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России.

В пятницу председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что попытки делить людей на сорта выдают во Владимире Зеленском обыкновенного фашиста.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

