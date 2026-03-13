Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Административное законодательство умеренно либерализируют в Беларуси

МИНСК. 13 мар — Sputnik. Нынешние административные кодексы, КоАП и ПИКоАП, действуют уже около пяти лет, и в них вносились лишь точечные изменения, заявил журналистам зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Александр Омельянюк, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Сейчас речь идет о комплексной корректировке. Это означает, что практика применения кодексов за пять лет была тщательно изучена, все заинтересованные представили свои предложения», — сказал он.

Депутат заверил, что основные подходы в кодексах остались прежними.

«Акцент на профилактику совершения правонарушений. Мы говорим также о умеренной либерализации», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что речь не идет о «повальном» смягчении.

«Подходим выборочно: то, что жизнь за это время подсказала, то, что было необходимым», — объяснил депутат.

При этом в кодексы вносятся изменения, которые касаются самых разных аспектов: от кибербезопасности до дорожного движения. Документ активно обсуждался — поступило около ста замечаний. Поправки приняты в пятницу во втором чтении.

В том числе, в КоАП вводится статья 19.16. «Пропаганда гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности, педофилии».