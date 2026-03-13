Административное законодательство умеренно либерализируют в Беларуси

«Сейчас речь идет о комплексной корректировке. Это означает, что практика применения кодексов за пять лет была тщательно изучена, все заинтересованные представили свои предложения», — сказал он.
Депутат заверил, что основные подходы в кодексах остались прежними.
«Акцент на профилактику совершения правонарушений. Мы говорим также о умеренной либерализации», — отметил парламентарий.
Он пояснил, что речь не идет о «повальном» смягчении.
«Подходим выборочно: то, что жизнь за это время подсказала, то, что было необходимым», — объяснил депутат.
При этом в кодексы вносятся изменения, которые касаются самых разных аспектов: от кибербезопасности до дорожного движения. Документ активно обсуждался — поступило около ста замечаний. Поправки приняты в пятницу во втором чтении.
В том числе, в КоАП вводится статья 19.16. «Пропаганда гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности, педофилии».