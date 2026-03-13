В Красноярском крае впервые стартует программа бесплатной вакцинации против ВПЧ для девочек-подростков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Приказ о старте программы в регионе подписал министр здравоохранения Алексей Коноваленко. Необходимое финансирование предусмотрено из средств краевого бюджета.
Решение о начале вакцинации против заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (ВПЧ) было принято по итогам консультаций с ведущими специалистами в области здравоохранения.
По данным медиков, вирус папилломы человека — один из ключевых факторов развития рака шейки матки. Проведение вакцинации именно в этом возрасте обусловлен ее высокой эффективностью в период формирования наиболее стойкого иммунного ответа.
Комментируя такое важное решение, Алексей Коноваленко отметил: «Мы делаем шаг в сторону защиты здоровья наших юных жителей. Вакцинация против ВПЧ — это доказанный и один из самых эффективных способов предотвращения рака шейки матки и других заболеваний, связанных с этим вирусом. Наша задача — обеспечить максимальную доступность этой профилактической меры для тех, кто в ней нуждается, начиная с самого уязвимого возраста».
Обеспечение бесплатной вакциной девочек-подростков против ВПЧ, стало возможным благодаря решению губернатора Михаила Котюкова и поддержке профильного комитета Законодательного Собрания края.
В связи с тем, что программа в крае реализуется впервые, 2026 год станет пилотным для разработки организационных мероприятий, определения маршрутизации пациентов и оценки реальной востребованности инициативы в этом направлении.
В текущем году бесплатная вакцинация будет доступна девочкам 12 лет из нескольких категорий: детям из группы риска по наследственной предрасположенности к раку шейки матки, из многодетных семей, детям-сиротам и детям без попечения родителей, а также ВИЧ-инфицированным.
«2026 год изначально планировался как пилотный — нам важно отработать организацию вакцинации, маршрутизацию пациентов и оценить востребованность. Вирус папилломы человека — один из ключевых факторов развития рака шейки матки, а вакцинация подростков признана во всем мире одной из самых эффективных мер профилактики этого заболевания. Также вакцинация в этом возрасте позволяет максимально защитить репродуктивное здоровье», — сказал депутат Заксобрания Илья Зайцев.
В ближайшее время будут объявлены торги на закупку необходимой вакцины. После поставки препарата в регион медицинские организации приступят к проведению вакцинации.
Напомни, впервые программу Михаил Котюков анонсировал в ноябре 2025 года на Красноярском демографическом форуме.