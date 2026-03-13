Ричмонд
«Мы занимаем аккуратную взвешенную позицию, человеческую». Лукашенко высказался об атаках на Иран, назвав позицию Беларуси

Лукашенко высказался об атаках на Иран и сказал про взвешенную позицию Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 марта, отвечая на вопросы журналистов, высказался об атаках на Иран и сказал про взвешенную позицию Беларуси. Подробности приводит БелТА.

— Мы занимаем аккуратную взвешенную позицию. Человеческую. С Ираном у нас были добрые отношения. Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война. Вы видели, я встречался с послом (Ирана. — Ред.). Мы должны были по-человечески поступить. Поступили, — подчеркнул глава Беларуси.

Александр Лукашенко уточнил, что Беларусь не ввязывается в данную войну. Он уточнил, что не хочет навязывать стране какие-то проблемы, заметив:

— Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали…

Глава государства напомнил о том, что ранее Израиль разбомбил сектор Газа:

— Детей, все перемешали, там ничего живого нет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому лидеру Ирана Хаменеи, сказав про исключительно сложный момент.

Тем временем Лукашенко сказал, кому полезны солнечные ванны.

А еще глава государства раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев на вертолете в Могилевскую область: «Вы что не видите?».

