Трамп: США продолжат удары по Ирану на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты собираются продолжать наносить удары по Ирану на следующей неделе. С таким утверждением выступил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Мы продолжим бить по ним очень сильно на следующей неделе», — привел его слова телеканал.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

