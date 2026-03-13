Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куба и США провели переговоры в целях урегулирования разногласий

Куба и Соединенные Штаты провели переговоры в целях урегулирования существующих разногласий.

Источник: AP 2024

Об этом заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

«Представители властей Кубы недавно провели переговоры с представителями правительства США», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Америка «по-дружески» захватит Кубу. По его словам, жители острова якобы хотят перемен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия фиксирует нарастание напряжённости вокруг Кубы.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше