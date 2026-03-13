Куба и США провели переговоры в целях урегулирования разногласий

Об этом заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель.
«Представители властей Кубы недавно провели переговоры с представителями правительства США», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Америка «по-дружески» захватит Кубу. По его словам, жители острова якобы хотят перемен.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия фиксирует нарастание напряжённости вокруг Кубы.
Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше