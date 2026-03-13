Ричмонд
Лукашенко раскрыл, что израильтяне должны были просчитать и выложить Трампу

Лукашенко назвал, что именно израильтяне должны были просчитать и выложить Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что израильтяне должны были просчитать и выложить Трампу. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства высказался об атаках на Иран, а также назвал позицию Беларуси. Он заметил, что Иран является огромной страной с горными массивами.

— Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить Трампу (президент США Дональд Трамп. — Ред.): «Вот такая ситуация, что будем делать?» Приехали, ружье в руки, вперед… Что получилось? А ничего, — заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил: ему известно о том, что хотели американцы. Он уточнил, что речь идет про 4−5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия.

— Ничего не получилось, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому лидеру Ирана Хаменеи, сказав про исключительно сложный момент.

Тем временем Лукашенко раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев на вертолете в Могилевскую область: «Вы что не видите?».

Также президент сказал, кому полезны солнечные ванны.

