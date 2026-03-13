Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что израильтяне должны были просчитать и выложить Трампу. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства высказался об атаках на Иран, а также назвал позицию Беларуси. Он заметил, что Иран является огромной страной с горными массивами.
— Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить Трампу (президент США Дональд Трамп. — Ред.): «Вот такая ситуация, что будем делать?» Приехали, ружье в руки, вперед… Что получилось? А ничего, — заявил Александр Лукашенко.
Президент добавил: ему известно о том, что хотели американцы. Он уточнил, что речь идет про 4−5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия.
— Ничего не получилось, — подчеркнул президент Беларуси.
