Лукашенко раскрыл, что израильтяне должны были просчитать и выложить Трампу

— Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить Трампу (президент США Дональд Трамп. — Ред.): «Вот такая ситуация, что будем делать?» Приехали, ружье в руки, вперед… Что получилось? А ничего, — заявил Александр Лукашенко.