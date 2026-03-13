Лукашенко сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 13 марта, сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США. Об этом сообщает БелТА.
— Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай. Это не обсуждается, — заметил президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, обсуждаются двусторонние отношения Беларуси и США:
— Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет.
Глава Беларуси отметил, что также на переговорах обсуждаются в комплексе и экономические вопросы, и санкции.
— Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча, — подчеркнул Лукашенко.
