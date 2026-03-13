Ричмонд
Лукашенко сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США

Лукашенко раскрыл вопросы, которые обсуждают на белорусско-американских переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 13 марта, сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США. Об этом сообщает БелТА.

— Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай. Это не обсуждается, — заметил президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, обсуждаются двусторонние отношения Беларуси и США:

— Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет.

Глава Беларуси отметил, что также на переговорах обсуждаются в комплексе и экономические вопросы, и санкции.

— Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, куда в Минске отвести американскую делегацию в следующий раз.

Тем временем Лукашенко раскрыл, что израильтяне должны были просчитать и выложить Трампу.

