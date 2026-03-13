Иранский дрон атаковал международный финансовый центр в Дубае

В центре Дубая прогремели взрывы, после которых над деловым районом города поднялся дым. По предварительным данным, повреждения получил один из небоскребов: на фасад здания упали обломки после перехвата цели системой ПВО. Власти ОАЭ сообщили, что пострадавших нет. Что известно об ударе и ракетно-дроновых атаках в регионе — в материале «Газеты.Ru».