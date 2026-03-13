Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруссия обсуждает с США комплекс вопросов, заявил Лукашенко

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обсуждает с США комплекс вопросов — от работы посольства и освобождения заключенных до экономики и санкций.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В ходе рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко прокомментировал журналистам содержание белорусско-американской переговорной повестки и подтвердил возможность скорого очередного раунда переговоров, сообщило агентство Белта.

«Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет. И экономические вопросы, и санкции — все в комплексе. Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча», — сказал глава государства.

По сообщениям литовских СМИ, специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул 18 марта прибудет в Вильнюс, после чего отправится в Минск.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше