Белоруссия обсуждает с США комплекс вопросов, заявил Лукашенко

В ходе рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко прокомментировал журналистам содержание белорусско-американской переговорной повестки и подтвердил возможность скорого очередного раунда переговоров, сообщило агентство Белта.
«Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет. И экономические вопросы, и санкции — все в комплексе. Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча», — сказал глава государства.
По сообщениям литовских СМИ, специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул 18 марта прибудет в Вильнюс, после чего отправится в Минск.