Лукашенко назвал новые требования дисциплины, но не потому, что он «диктатор»

Лукашенко объявил новые требования по дисциплине в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил новые требования по дисциплине в стране, но не потому, что он «диктатор». Подробности приводит БелТА.

Глава государства подчеркнул, что дисциплина является основой любого технологического процесса:

— Это не потому, что Лукашенко — «диктатор». Дисциплину нам диктует технология. Если ее нет — мы такие деньги вложили и все загубим, никакой технологии не будет.

Александр Лукашенко заметил, что речь идет про элементарные требования, которые не требуют дополнительных финансовых затрат. Он пояснил, что это человеческий фактор: «Ты должен вовремя прийти, уйти и выполнить те операции, которые требует технология». Если дисциплины не будет, заявил президент, то это беда.

Глава Беларуси обратил внимание, что в указанном вопросе нельзя и пережать:

— Постепенно. Один этап мы прошли. Сейчас поднимаемся на второй этап.

Кроме того, Лукашенко уточнил, что ему важно увидеть результат 2026 года, который будет положительным. Об этом он говорит руководителям:

— Этот год — лакмусовая бумажка для вас, показатель в работе.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал губернатора и чиновников, прилетев на вертолете в Могилевскую область: «Вы что не видите?».

Тем временем Лукашенко раскрыл, что израильтяне должны были просчитать и выложить Трампу.

Также глава государства сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
