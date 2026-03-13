Лукашенко назвал новые требования дисциплины, но не потому, что он «диктатор»

Александр Лукашенко заметил, что речь идет про элементарные требования, которые не требуют дополнительных финансовых затрат. Он пояснил, что это человеческий фактор: «Ты должен вовремя прийти, уйти и выполнить те операции, которые требует технология». Если дисциплины не будет, заявил президент, то это беда.