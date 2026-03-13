Лукашенко назвал новые требования дисциплины, но не потому, что он «диктатор»

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил новые требования по дисциплине в стране, но не потому, что он «диктатор». Подробности приводит БелТА.
Глава государства подчеркнул, что дисциплина является основой любого технологического процесса:
— Это не потому, что Лукашенко — «диктатор». Дисциплину нам диктует технология. Если ее нет — мы такие деньги вложили и все загубим, никакой технологии не будет.
Александр Лукашенко заметил, что речь идет про элементарные требования, которые не требуют дополнительных финансовых затрат. Он пояснил, что это человеческий фактор: «Ты должен вовремя прийти, уйти и выполнить те операции, которые требует технология». Если дисциплины не будет, заявил президент, то это беда.
Глава Беларуси обратил внимание, что в указанном вопросе нельзя и пережать:
— Постепенно. Один этап мы прошли. Сейчас поднимаемся на второй этап.
Кроме того, Лукашенко уточнил, что ему важно увидеть результат 2026 года, который будет положительным. Об этом он говорит руководителям:
— Этот год — лакмусовая бумажка для вас, показатель в работе.
