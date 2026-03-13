Ричмонд
Лукашенко сказал, что американцы имеют программу на 4−5 пунктов по Ирану

Лукашенко сказал о программе американцев по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что американцы имеют программу на 4−5 пунктов по Ирану. Об этом сообщает БелТА.

По словам главы Беларуси, Иран является огромной страной с горными массивами.

— Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет, — заметил президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что именно это должны были просчитать израильтяне и выложить президенту США Дональду Трампу:

— «Вот такая ситуация, что будем делать?» Приехали, ружье в руки, вперед… Что получилось? А ничего. Я знаю, что они хотели. Это 4−5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия.

Глава государства подчеркнул, что ничего не получилось. Кроме того, он прокомментировал атаки на Иран и назвал позицию, которую занимает Беларусь:

— Мы занимаем аккуратную взвешенную позицию. Человеческую. С Ираном у нас были добрые отношения. Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война. Вы видели, я встречался с послом (Ирана. — Ред.). Мы должны были по-человечески поступить. Поступили.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому лидеру Ирана Хаменеи, сказав про исключительно сложный момент.

Тем временем Лукашенко сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США.

