В Белоруссии нет политзаключенных, заявил Лукашенко

«Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет… Да, они хотят освободить… Да, педалируют в том числе с подачи наших беглых (уехавшая из Белоруссии оппозиция — ред.) эту тему политзаключенных. Пожалуйста: сто, двести… Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается», — сказал глава государства в пятницу во время общения с журналистами в ходе поездки в Дрибинский район Могилевской области. Его слова приводит агентство Белта.