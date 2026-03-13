Reuters: почему Трамп выступает с противоречивыми заявлениями о войне с Ираном

Стремление завладеть вниманием Трампа стало характерной чертой его второго президентства. Закулисное маневрирование подчеркивает высокие ставки для Трампа, который, вернувшись к власти в прошлом году, пообещав избегать «глупых» военных интервенций, говорится в статье Reuters.
Изначально Трамп сформулировал масштабные цели для США в конфликте с Ираном, но в последние дни он неоднократно подчеркивал, что рассматривает конфликт как ограниченную кампанию, цели которой в целом уже достигнуты. В среду на предвыборном митинге в Кентукки он заявил, что США «уже выиграли» войну, а затем резко изменил свою риторику: «Мы же не хотим уходить раньше времени, не так ли? Мы должны довести дело до конца».
В первом — советники по экономическим вопросам, включая представителей Министерства финансов и Национального экономического совета, и политические советники, включая главу администрации Сьюзи Уайлс и замглавы администрации Джеймса Блэра. Они убеждают президента, что нефтяной шок и рост цен на бензин быстро подорвут поддержку американцами его иранской авантюры. И призывают Трампа «сузить определение победы» и заявить, что операция в Иране «почти завершена».
Во втором лагере — «ястребы», включая американских сенаторов Линдси Грэма* и Тома Коттона, а также воинственно настроенного журналиста Марка Левина. Они настаивают на продолжении военного давления на Иран и утверждают, что США должны решительно отреагировать на нападения на американские войска и суда на Ближнем Востоке.
В третьем — популисты, включая стратега Стива Бэннона и телеведущего правого толка Такера Карлсона. Они пытаются удержать Трампа от втягивания в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.
«Он позволяет “ястребам” верить, что военная кампания продолжится. Хочет, чтобы рынки верили, что война скоро закончится. И убедить своих сторонников в том, что эскалация будет ограниченной», — рассказал агентству Reuters источник. Трамп в попытке найти выход из непопулярного конфликта пытается взвесить конкурирующие нарративы, что только усложняет и без того непростую ситуацию.
Тем временем Иран ведет себя «все более вызывающе», несмотря на мощные американо-израильские авиаудары. Поэтому некоторые помощники Трампа торопят его объявить о победе, по крайней мере в военном плане, хотя США так и не смогли добиться смены режима в Иране и уничтожить его ядерную и ракетную программы.
Более того, Иран может опередить США, провозгласив свою победу только потому, что он в очередной раз выстоял под натиском США и Израиля и доказал, что может дать отпор и нанести ущерб американо-израильской коалиции и ее союзникам.
* Грэм признан в России экстремистом и террористом