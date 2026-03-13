Reuters: почему Трамп выступает с противоречивыми заявлениями о войне с Ираном

Изначально Трамп сформулировал масштабные цели для США в конфликте с Ираном, но в последние дни он неоднократно подчеркивал, что рассматривает конфликт как ограниченную кампанию, цели которой в целом уже достигнуты. В среду на предвыборном митинге в Кентукки он заявил, что США «уже выиграли» войну, а затем резко изменил свою риторику: «Мы же не хотим уходить раньше времени, не так ли? Мы должны довести дело до конца».