Reuters: почему Трамп выступает с противоречивыми заявлениями о войне с Ираном

Внутренние споры советников Белого дома влияют на публичные заявления президента США Дональда Трампа о ходе войны с Ираном. Помощники Трампа уже обсуждают, когда и как объявить о победе над Исламской республикой, хотя конфликт распространяется по всему Ближнему Востоку.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Стремление завладеть вниманием Трампа стало характерной чертой его второго президентства. Закулисное маневрирование подчеркивает высокие ставки для Трампа, который, вернувшись к власти в прошлом году, пообещав избегать «глупых» военных интервенций, говорится в статье Reuters.

Изначально Трамп сформулировал масштабные цели для США в конфликте с Ираном, но в последние дни он неоднократно подчеркивал, что рассматривает конфликт как ограниченную кампанию, цели которой в целом уже достигнуты. В среду на предвыборном митинге в Кентукки он заявил, что США «уже выиграли» войну, а затем резко изменил свою риторику: «Мы же не хотим уходить раньше времени, не так ли? Мы должны довести дело до конца».

«Маятник» публичных заявлений Трампа объясняется тем, что вокруг президента сформировалось три лагеря «советников».

В первом — советники по экономическим вопросам, включая представителей Министерства финансов и Национального экономического совета, и политические советники, включая главу администрации Сьюзи Уайлс и замглавы администрации Джеймса Блэра. Они убеждают президента, что нефтяной шок и рост цен на бензин быстро подорвут поддержку американцами его иранской авантюры. И призывают Трампа «сузить определение победы» и заявить, что операция в Иране «почти завершена».

Во втором лагере — «ястребы», включая американских сенаторов Линдси Грэма* и Тома Коттона, а также воинственно настроенного журналиста Марка Левина. Они настаивают на продолжении военного давления на Иран и утверждают, что США должны решительно отреагировать на нападения на американские войска и суда на Ближнем Востоке.

В третьем — популисты, включая стратега Стива Бэннона и телеведущего правого толка Такера Карлсона. Они пытаются удержать Трампа от втягивания в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

При этом сам Трамп, по словам одного из советников, стремится усидеть сразу на всех стульях.

«Он позволяет “ястребам” верить, что военная кампания продолжится. Хочет, чтобы рынки верили, что война скоро закончится. И убедить своих сторонников в том, что эскалация будет ограниченной», — рассказал агентству Reuters источник. Трамп в попытке найти выход из непопулярного конфликта пытается взвесить конкурирующие нарративы, что только усложняет и без того непростую ситуацию.

Тем временем Иран ведет себя «все более вызывающе», несмотря на мощные американо-израильские авиаудары. Поэтому некоторые помощники Трампа торопят его объявить о победе, по крайней мере в военном плане, хотя США так и не смогли добиться смены режима в Иране и уничтожить его ядерную и ракетную программы.

Они опасаются, что США могут лишиться в этой войне всех своих «военных достижений», которые уже были серьезно подорваны участившимися нападениями Ирана на нефтяные танкеры в Персидском заливе, что привело к скачку цен на нефть.

Более того, Иран может опередить США, провозгласив свою победу только потому, что он в очередной раз выстоял под натиском США и Израиля и доказал, что может дать отпор и нанести ущерб американо-израильской коалиции и ее союзникам.

* Грэм признан в России экстремистом и террористом

