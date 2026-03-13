Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что должен сделать для своего народа и государства. Подробности сообщает БелТА.
— Я должен обеспечить безопасность своего народа и своего государства. Поэтому мы и проводим эти внеплановые проверки, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что поздно вечером 12 марта ему доложил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович:
— Вернулся с полигона — проверяли ВВС и войска ПВО. Неплохо.
По словам президента Беларуси, теперь нужно проверить и технику, ориентированную на противодействие беспилотникам. К примеру, пояснил он, это комплексы радиоэлектронной борьбы. Лукашенко добавил, что в стране совершенствуется и военная составляющая:
— Весна закончится — сделаем соответствующие выводы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси: «Что я неправильно сделал?».
Кроме того, Лукашенко сказал провести в Беларуси эксперимент, за которым он будет наблюдать.