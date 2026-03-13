Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что должен сделать для своего народа и государства

Лукашенко дал оценку проверке ВВС и войск ПВО в Беларуси: «Неплохо».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что должен сделать для своего народа и государства. Подробности сообщает БелТА.

— Я должен обеспечить безопасность своего народа и своего государства. Поэтому мы и проводим эти внеплановые проверки, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что поздно вечером 12 марта ему доложил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович:

— Вернулся с полигона — проверяли ВВС и войска ПВО. Неплохо.

По словам президента Беларуси, теперь нужно проверить и технику, ориентированную на противодействие беспилотникам. К примеру, пояснил он, это комплексы радиоэлектронной борьбы. Лукашенко добавил, что в стране совершенствуется и военная составляющая:

— Весна закончится — сделаем соответствующие выводы.

Тем временем МВД сказало, почему в Беларуси отряды спецназа преобразуют и выдают им новое вооружение: «Гранатометы, огнеметы, БПЛА».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси: «Что я неправильно сделал?».

Кроме того, Лукашенко сказал провести в Беларуси эксперимент, за которым он будет наблюдать.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше