Политолог: выйдут ли США из переговоров по Украине из-за Ирана

«Я не думаю, что есть такая жесткая привязка к ходу боевых действий в зоне Персидского залива и кризиса на Украине. Но, конечно, объективно можно отметить, что значительная часть внимания Белого дома сейчас сосредоточена именно на Иране», — заявил Кортунов.
Он уточнил, что события на Ближнем Востоке снижают активность Вашингтона на российско-украинском треке. Однако, по словам эксперта, американский президент Дональд Трамп слишком много вложил в переговоры между Москвой и Киевом, поэтому не откажется от участия в них.
Кортунов допустил, что в переговорном процессе по Украине возможны задержки. Уже сейчас примерный график встреч не соблюдается. Эксперт отметил, что пауза перед очередным раундом переговоров не будет длительной — стороны договорятся о месте проведения переговоров в скором будущем. Он не исключил, что дата проведения переговоров может зависеть от течения конфликта с Ираном: если он будет близок к завершению, то американцы сосредоточатся на нем, если нет — то вернутся к Украине.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что переговорный процесс с участием Москвы, Вашингтона и Киева продолжится. Он добавил, что стороны пока не договорились о месте проведения следующей встречи.