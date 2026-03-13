Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: выйдут ли США из переговоров по Украине из-за Ирана

Вашингтон не намерен прекращать участие в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса из-за проведения военной операции в Иране. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru отметил, что в настоящее время спрогнозировать длительность конфликта между США и Ираном с высокой долей вероятности невозможно. Эксперт напомнил, что, по разным оценкам, противостояние может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

«Я не думаю, что есть такая жесткая привязка к ходу боевых действий в зоне Персидского залива и кризиса на Украине. Но, конечно, объективно можно отметить, что значительная часть внимания Белого дома сейчас сосредоточена именно на Иране», — заявил Кортунов.

Он уточнил, что события на Ближнем Востоке снижают активность Вашингтона на российско-украинском треке. Однако, по словам эксперта, американский президент Дональд Трамп слишком много вложил в переговоры между Москвой и Киевом, поэтому не откажется от участия в них.

Кортунов допустил, что в переговорном процессе по Украине возможны задержки. Уже сейчас примерный график встреч не соблюдается. Эксперт отметил, что пауза перед очередным раундом переговоров не будет длительной — стороны договорятся о месте проведения переговоров в скором будущем. Он не исключил, что дата проведения переговоров может зависеть от течения конфликта с Ираном: если он будет близок к завершению, то американцы сосредоточатся на нем, если нет — то вернутся к Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что переговорный процесс с участием Москвы, Вашингтона и Киева продолжится. Он добавил, что стороны пока не договорились о месте проведения следующей встречи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше