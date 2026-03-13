Политолог: выйдут ли США из переговоров по Украине из-за Ирана

Кортунов допустил, что в переговорном процессе по Украине возможны задержки. Уже сейчас примерный график встреч не соблюдается. Эксперт отметил, что пауза перед очередным раундом переговоров не будет длительной — стороны договорятся о месте проведения переговоров в скором будущем. Он не исключил, что дата проведения переговоров может зависеть от течения конфликта с Ираном: если он будет близок к завершению, то американцы сосредоточатся на нем, если нет — то вернутся к Украине.