СМИ: конфликт в Иране станет «началом конца» для ООН

В соцсети X Багаи пояснил, что эта резолюция искажает принципы Устава ООН и отражает ухудшение работы Совета Безопасности из-за того, что США используют его в своих интересах. Он добавил, что Совету Безопасности следовало бы осудить американо-израильскую агрессию против Ирана, вместо того чтобы осуждать Иран. По словам Багаи, Иран защищает себя от неоправданных нападений.