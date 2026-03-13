СМИ: конфликт в Иране станет «началом конца» для ООН

Война против Ирана — это начало конца ООН на мировой арене, поскольку эта организация так и не смогла занять верную позицию в отношении агрессии против нашей страны.
В соцсети X Багаи пояснил, что эта резолюция искажает принципы Устава ООН и отражает ухудшение работы Совета Безопасности из-за того, что США используют его в своих интересах. Он добавил, что Совету Безопасности следовало бы осудить американо-израильскую агрессию против Ирана, вместо того чтобы осуждать Иран. По словам Багаи, Иран защищает себя от неоправданных нападений.
В интервью иракскому телеканалу Al-Ahad он также напомнил, что ООН уже дискредитировала себя, так как не заняла никакой четкой позиции в отношении «преступлений Израиля и геноцида, устроенного им в Ливане и Газе».