СМИ: конфликт в Иране станет «началом конца» для ООН

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в четверг заявил, что ООН начала движение к своему концу, сообщают ближневосточные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Война против Ирана — это начало конца ООН на мировой арене, поскольку эта организация так и не смогла занять верную позицию в отношении агрессии против нашей страны.

Эсмаил Багаи
представитель МИД Ирана

Багаи сказал, что резолюция Совета Безопасности ООН, принятая против Ирана, превышает полномочия СБ и является полностью незаконной. Он подчеркнул, что никакое решение не может лишить какую-либо страну права на самооборону, передает йеменское информационное агентство Saba.

В соцсети X Багаи пояснил, что эта резолюция искажает принципы Устава ООН и отражает ухудшение работы Совета Безопасности из-за того, что США используют его в своих интересах. Он добавил, что Совету Безопасности следовало бы осудить американо-израильскую агрессию против Ирана, вместо того чтобы осуждать Иран. По словам Багаи, Иран защищает себя от неоправданных нападений.

В интервью иракскому телеканалу Al-Ahad он также напомнил, что ООН уже дискредитировала себя, так как не заняла никакой четкой позиции в отношении «преступлений Израиля и геноцида, устроенного им в Ливане и Газе».

