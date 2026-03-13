NYT: решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС

Министерство финансов США объявило о снятии санкций с российских нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что это лишь краткосрочная и узкоспециализированная мера, которая не принесет Москве большой выгоды. Однако СМИ уже пишут о том, что решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС. Почему Штаты были вынуждены снять часть антироссийских санкций и принесет ли это выгоду Москве — в материале «Газеты.Ru».