Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил помощь России Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин может оказывать помощь Ирану.

Источник: Reuters

«Думаю, он может немного им помогать, да, полагаю», — сказал Трамп в интервью Fox News. «И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?» — поинтересовался американский президент.

Ведущий Брайан Килмид указал, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. «Да, мы тоже им помогаем», — подтвердил Дональд Трамп, — И он (Путин.— «Ъ») так говорит, и Китай сказал бы то же самое. Мол, они делают это, и мы делаем это — если говорить честно".

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Россия передает Ирану сведения о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке. Кремль не стал комментировать эти обвинения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше