Трамп допустил помощь России Ирану

«Думаю, он может немного им помогать, да, полагаю», — сказал Трамп в интервью Fox News. «И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?» — поинтересовался американский президент.
Ведущий Брайан Килмид указал, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. «Да, мы тоже им помогаем», — подтвердил Дональд Трамп, — И он (Путин.— «Ъ») так говорит, и Китай сказал бы то же самое. Мол, они делают это, и мы делаем это — если говорить честно".
Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Россия передает Ирану сведения о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке. Кремль не стал комментировать эти обвинения.