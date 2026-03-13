Лукашенко пообещал жесткую реакцию на попытки смены власти через беспорядки

«Если кто-то попробует повторить 2020 год (речь о протестах оппозиции после президентских выборах — ред.), а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, — реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать», — сказал глава государства в пятницу во время общения с журналистами в ходе поездки в Дрибинский район Могилевской области. Его слова приводит агентство Белта.