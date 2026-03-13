Лукашенко отреагировал на заявление Украины об «Орешнике» в Беларуси как законной цели

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил заявление Украины о комплексе «Орешник» в Беларуси как законной цели. Подробности приводит БелТА.
Глава государства, говоря про заявление украинской стороны о том, что развернутый на территории Беларуси комплекс «Орешник» НАТО должно считать законной целью, заявил:
— Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача.
По словам президента Беларуси, необходимо защитить свою страну.
— А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы, — заметил Александр Лукашенко.
По словам главы Беларуси, пускай они считают это законной целью:
— Они же возмущались, плакали, сейчас притихли — то, что я считаю законной целью для Вооруженных Сил Беларуси. Не угрожаю. Чтобы они опять это не выхватили и не начали.
Президент также выступил с предупреждением:
— Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 км могу, 200 км.
Лукашенко уточнил, что в стране есть, чем достать. Он дал совет, не «бряцать языком и не вякать».
— Считают «Орешник» законной целью — пожалуйста, — подчеркнул глава Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».
Тем временем Лукашенко заявил, что должен сделать для своего народа и государства.
Кроме того, Лукашенко сказал, что американцы имеют программу на 4−5 пунктов по Ирану.