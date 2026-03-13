В Красноярском крае вносят изменения в программу «Земский тренер» для развития спорта на селе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается реализация программы «Земский тренер», направленной на привлечение специалистов для работы в малых городах и сельских территориях с численностью до 50 тысяч жителей.
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края на комитете по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды обсудили поправки в краевой закон «О физической культуре и спорте». Сейчас парламентарии приводят региональное законодательство в соответствие с федеральными изменениями, которые упрощают реализацию программы «Земский тренер».
Так, раньше вакантная должность должна была быть свободной полгода, чтобы ее включили в программу. Теперь регионы сами смогут обозначать вакансии и сразу вносить их в реестр. В крае, например, нужны тренеры по хоккею, боксу, лыжам, фигурному катанию, футболу и баскетболу.
Также расширяется круг организаций: в программу «Земский тренер» смогут войти центры дошкольной и спортивной подготовки, включая детские сады.
«В этом году Красноярский край получил на реализацию программы федеральные средства: 30 млн рублей на 30 вакантных должностей. Министерство спорта региона активно работает над привлечением специалистов, люди проявляют интерес, но конкретных заявлений пока не поступало. Вакантные должности есть практически во всех муниципальных образованиях», — сказал председатель профильного комитета Александр Новиков.
Напомним, участники программы проходят отбор, заключают трудовой договор и получают «подъемные» в размере одного миллиона рублей. Отработать на новом месте необходимо пять лет.
Законопроект рассмотрят на сессии Законодательного Собрания 19 марта.