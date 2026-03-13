В Красноярском крае вносят изменения в программу «Земский тренер» для развития спорта на селе

Так, раньше вакантная должность должна была быть свободной полгода, чтобы ее включили в программу. Теперь регионы сами смогут обозначать вакансии и сразу вносить их в реестр. В крае, например, нужны тренеры по хоккею, боксу, лыжам, фигурному катанию, футболу и баскетболу.