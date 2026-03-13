«Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается». Лукашенко высказался о теме освобождения «политзаключенных» на переговорах Беларуси и США

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о теме освобождения «политзаключенных» на переговорах с США. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства уточнил, что на белорусско-американских переговорах обсуждаются двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных.
— Хотя у нас таких статей нет. И им и здесь говорю: если кто-то попробует повторить 2020 год, а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, — реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать, — предупредил президент.
Александр Лукашенко заметил, что должен действовать так, как надо. В первую очередь, во имя детей, а также будущих поколений:
— Вот и все. Человеческий подход. Исходя из того опыта, к которому вы меня приучили и научили.
Глава Беларуси обратил внимание, что в переговорах с американской стороной звучит вопрос, связанный с освобождением заключенных:
— Да, они хотят освободить. Я им в шутку сказал: «Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть». Ну что, мы будем на этом жить и будем друг против друга стоять?
По словам Лукашенко, время меняется, жить-то надо. Он добавил, что вопрос не в нем, а в стране. Президент уточнил, что тему политзаключенных в том числе педалируют с подачи беглых.
— Пожалуйста: 100, 200… Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается, — заметил глава Беларуси.
Он обратил внимание, что таких людей из страны не выгоняют, однако они должны соблюдать закон:
— «Вот, чтобы вы к ним претензий не имели и не дай бог снова не посадили» (просят переговорщики. — Ред.). Я говорю: «Посадим. Как только букву закона преступили — как ко всем». А что, министра вчера или позавчера посадили, а на них смотреть будем?
Президент Беларуси напомнил, что закон един для всех. И добавил: если освобожденные заключенные хотят остаться в Беларуси, то это возможно в рамках правового поля страны.
