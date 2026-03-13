Политолог: как война в Иране повлияет на отношения США и G7

Отношения США с другими участниками «Большой семерки» не ухудшатся из-за проведения военной операции в Исламской Республике. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Павел Дубравский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что США по-прежнему занимают доминирующее положение в мировой экономике и остаются незаменимыми партнерами для остальных членов объединения, поэтому отношения Вашингтона с G7 из-за Ирана не пострадают.

Он отметил, что имидж США как миротворческой державы после вступления в военный конфликт с Ираном подорван, так как ни мировому сообществу, ни избирателям Белый дом не смог внятно объяснить, почему были инициированы удары по иранской территории. Дубравский добавил, что, несмотря на это, уровень влиятельности США по-прежнему остается высоким.

«Отношения с “Большой семеркой” у Вашингтона не испортятся, ведь когда речь идет об одной из главных экономик мира, правила для нее работают совершенно иначе», — пояснил собеседник издания.

Ранее стало известно, что лидеры G7 во время онлайн-встречи с Дональдом Трампом обратились к нему с призывом ускорить урегулирование кризиса в Иране. Об этом со ссылкой на источники сообщил Axios. Главы «Большой семерки» обратили внимание главы Белого дома на блокаду Ормузского пролива. Трамп в ответ заявил, что Иран «вот-вот капитулирует», а ситуация в Ормузском проливе улучшается.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше