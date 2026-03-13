FT узнала о переговорах Франции и Италии с Ираном для прохода судов через Ормуз

«Франция и Италия начинают переговоры с Ираном в надежде обеспечить безопасный проход через Ормуз», — пишет издание.
Отмечается, что в связи с угрозой энергетического кризиса европейские страны пытаются договориться с государствами Персидского залива о возврате к экспорту. По данным источника, исход переговоров с Ираном остается неясным, так как нет гарантий, что государство согласится обсуждать этот вопрос.
В этот же день лидеры стран Группы семи (G7) обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу завершить военную операцию против Ирана как можно скорее на фоне огромных экономических потерь в связи с ограничением судоходства в Ормузском проливе. При этом Трамп успокоил собеседников, заявив, что ситуация в проливе улучшается и вскоре по нему должны снова пойти коммерческие суда.
Представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи 12 марта отметил, что суда, которые хотят использовать Ормузским пролив, должны согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана. Он также добавил, что безопасность Ормузского пролива имеет жизненно важное значение для страны. По его словам, Иран, имея самую длинную береговую линию в Персидском заливе и Оманском море, всегда вкладывал средства в защиту этого стратегически важного водного пути.