FT узнала о переговорах Франции и Италии с Ираном для прохода судов через Ормуз

В этот же день лидеры стран Группы семи (G7) обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу завершить военную операцию против Ирана как можно скорее на фоне огромных экономических потерь в связи с ограничением судоходства в Ормузском проливе. При этом Трамп успокоил собеседников, заявив, что ситуация в проливе улучшается и вскоре по нему должны снова пойти коммерческие суда.