CNN: НАТО передислоцировала часть европейских систем ПВО на Ближний Восток

В четверг Алекс Гринкевич, командующий Европейским командованием США (EUCOM) и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, выступил на слушаниях в Комитете по вооруженным силам сената. В ходе слушаний он заявил американским законодателям: «Пришлось воспользоваться некоторыми нашими средствами ПВО, находящимися в подчинении EUCOM, для защиты части наших союзников по НАТО в Восточном Средиземноморье».