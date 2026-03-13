Ричмонд
CNN: НАТО передислоцировала часть европейских систем ПВО на Ближний Восток

НАТО перебросила часть средств противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток на фоне продолжающейся войны с Ираном, передает американский канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В четверг Алекс Гринкевич, командующий Европейским командованием США (EUCOM) и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, выступил на слушаниях в Комитете по вооруженным силам сената. В ходе слушаний он заявил американским законодателям: «Пришлось воспользоваться некоторыми нашими средствами ПВО, находящимися в подчинении EUCOM, для защиты части наших союзников по НАТО в Восточном Средиземноморье».

На уточняющий вопрос сенатора Ангуса Кинга о том, значит ли это, что средства ПВО были перемещены на Ближний Восток из-за войны с Ираном, Гринкевич ответил: «Да, сэр, совершенно верно».

Он также признал, что некоторые ресурсы EUCOM в области противовоздушной обороны уже использовались для защиты союзников по НАТО в условиях активных боевых действий в регионе.

