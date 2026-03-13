Ричмонд
Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за ударов по Брянску

Послы Британии и Франции вызваны в МИД России из-за ударов французско-британскими ракетами по Брянску.

Источник: РИА "Новости"

В МИД РФ указали послам Британии и Франции на непосредственную причастность их стран к террористической атаке на Брянск.

РФ потребовала от Британии и Франции дать четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске.

В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях Киева на них ляжет ответственность за эскалацию напряженности.

Обстрел Брянска рассматривается Москвой в качестве целенаправленной провокации с целью подрыва усилий по урегулированию.

Новость дополняется.