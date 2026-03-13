Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за ударов по Брянску

В МИД РФ указали послам Британии и Франции на непосредственную причастность их стран к террористической атаке на Брянск.
РФ потребовала от Британии и Франции дать четкую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске.
В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях Киева на них ляжет ответственность за эскалацию напряженности.
Обстрел Брянска рассматривается Москвой в качестве целенаправленной провокации с целью подрыва усилий по урегулированию.
Новость дополняется.