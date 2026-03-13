Лукашенко заявил о падении украинского беспилотника на территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 13 марта, заявил о падении украинского беспилотника на территории Беларуси. Подробности приводит БелТА.
— Вчера или позавчера беспилотник упал — ранило нашу женщину. Начали разбираться — украинский. Вы слышали, чтобы я выл, кричал, визжал: «Такие-сякие!?» Хотя имел на это право, — заявил президент.
Александр Лукашенко обратил внимание, что подобное происходит не в первый раз. Он добавил, что начал разбираться, почему БПЛА упал на территории страны. Глава государства отметил, что украинская сторона удар по Беларуси не наносила:
— Российская установка радиоэлектронной борьбы работает — оглушили этот беспилотник, он полетел не туда, питание закончилось — неуправляемо упал.
Глава Беларуси заявил, что конфликт происходит рядом и так случилось (речь идет про падение беспилотника).
— Ну да, можем покричать, но что изменится? Ничего, — подчеркнул Лукашенко.
