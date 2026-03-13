Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил о падении украинского беспилотника на территории Беларуси

Лукашенко сказал, что в Беларуси упал украинский беспилотник и ранил женщину.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 13 марта, заявил о падении украинского беспилотника на территории Беларуси. Подробности приводит БелТА.

— Вчера или позавчера беспилотник упал — ранило нашу женщину. Начали разбираться — украинский. Вы слышали, чтобы я выл, кричал, визжал: «Такие-сякие!?» Хотя имел на это право, — заявил президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что подобное происходит не в первый раз. Он добавил, что начал разбираться, почему БПЛА упал на территории страны. Глава государства отметил, что украинская сторона удар по Беларуси не наносила:

— Российская установка радиоэлектронной борьбы работает — оглушили этот беспилотник, он полетел не туда, питание закончилось — неуправляемо упал.

Глава Беларуси заявил, что конфликт происходит рядом и так случилось (речь идет про падение беспилотника).

— Ну да, можем покричать, но что изменится? Ничего, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявление Украины об «Орешнике» в Беларуси как законной цели.

Тем временем Лукашенко заявил, что должен сделать для своего народа и государства.

Также глава государства высказался о теме освобождения «политзаключенных» на переговорах Беларуси и США: «Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше