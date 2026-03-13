Эксперт: в Европе научились использовать слабое место Трампа

Алексей Фененко привел еще один пример отступления Дональда Трампа — американский лидер пообещал разорвать торговые отношения с Испанией, когда та отказалась предоставлять ему военные базы для размещения войск для нанесения ударов по Ирану. Политолог напомнил, что Трамп свое обещание так и не выполнил. По словам профессора, это отметили в Мадриде, Брюсселе и Берлине и сделали вывод, что Трамп отступает, если сталкивается с протестом.