Эксперт: в Европе научились использовать слабое место Трампа

Собеседник ИС «Вести» отметил, что заявления главы Белого дома остаются лишь словами и планами, но не реализуются, когда встречают отпор.
«С Гренландией Трамп отступил и никуда не делся, правда? Как только европейцы выступили консолидированно и сказали, что нападаем и дадим отпор, он отошел, и ничего не случилось. Европейцы почувствовали свою силу», — объяснил профессор.
Алексей Фененко привел еще один пример отступления Дональда Трампа — американский лидер пообещал разорвать торговые отношения с Испанией, когда та отказалась предоставлять ему военные базы для размещения войск для нанесения ударов по Ирану. Политолог напомнил, что Трамп свое обещание так и не выполнил. По словам профессора, это отметили в Мадриде, Брюсселе и Берлине и сделали вывод, что Трамп отступает, если сталкивается с протестом.
Ранее заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США продолжают прилагать усилия для установления контроля над Гренландией. Он сообщил, что у Белого дома есть в этом вопросе основания для оптимизма.