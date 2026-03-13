Ричмонд
Эксперт: в Европе научились использовать слабое место Трампа

Европейские политики убедились, что американский президент Дональд Трамп может отступить, если встретит консолидированный отпор. Сделать такой вывод в Европе смогли после событий, связанных с Гренландией и Испанией. Такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал профессор факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник ИС «Вести» отметил, что заявления главы Белого дома остаются лишь словами и планами, но не реализуются, когда встречают отпор.

«С Гренландией Трамп отступил и никуда не делся, правда? Как только европейцы выступили консолидированно и сказали, что нападаем и дадим отпор, он отошел, и ничего не случилось. Европейцы почувствовали свою силу», — объяснил профессор.

Алексей Фененко привел еще один пример отступления Дональда Трампа — американский лидер пообещал разорвать торговые отношения с Испанией, когда та отказалась предоставлять ему военные базы для размещения войск для нанесения ударов по Ирану. Политолог напомнил, что Трамп свое обещание так и не выполнил. По словам профессора, это отметили в Мадриде, Брюсселе и Берлине и сделали вывод, что Трамп отступает, если сталкивается с протестом.

Ранее заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США продолжают прилагать усилия для установления контроля над Гренландией. Он сообщил, что у Белого дома есть в этом вопросе основания для оптимизма.

