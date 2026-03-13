«Трамп домашнюю работу не выполнил»: политолог рассказал, когда начнутся переговоры с Украиной

Переговоры между сторонами то ставятся на паузу, то возобновляются. Однако, как отметил эксперт, гуманитарные вопросы решаются вне рамок переговорного процесса. Мухин подчеркнул, что ключевым препятствием на пути к мирному соглашению является несгибаемая позиция Зеленского.
А это была домашняя работа Дональда Трампа еще с Анкориджа — сделать так, чтобы Зеленский и «коалиция желающих» пошли на компромиссы. К сожалению, американский президент свою домашнюю работу не выполнил, отвлекаясь то на Венесуэлу, то на Иран.
Аналитик отметил, что ситуация на поле боя развивается своим путем, отметив преимущество России.
Объективно ситуация складывается против Украины, поэтому Киев не заинтересован в затягивании переговорного процесса. Украина продолжает терять свои территории, но, судя по всему, у Зеленского свои расклады, которые не всегда совпадают с позицией членов украинской делегации.
По словам эксперта, техническая часть между делегациями России и Украины в целом согласована — большинство вопросов этого блока уже урегулированы. Между российской и украинской делегациями остались в основном политические вопросы.
С ними и затык, поэтому приговоры могут начаться завтра, если Зеленский примет такое решение, либо могут начаться через месяц, если он будет продолжать настаивать на своем.
Ранее о том, что РФ надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что даты и и место нового раунда пока не определены.