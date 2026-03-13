«Трамп домашнюю работу не выполнил»: политолог рассказал, когда начнутся переговоры с Украиной

Пауза в переговорном процессе во многом обусловлена позицией Владимира Зеленского, но ситуация на поле боя развивается своим путем. Об этом Новостям Mai рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Авторы и эксперты
Алексей Мухин
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Переговоры между сторонами то ставятся на паузу, то возобновляются. Однако, как отметил эксперт, гуманитарные вопросы решаются вне рамок переговорного процесса. Мухин подчеркнул, что ключевым препятствием на пути к мирному соглашению является несгибаемая позиция Зеленского.

А это была домашняя работа Дональда Трампа еще с Анкориджа — сделать так, чтобы Зеленский и «коалиция желающих» пошли на компромиссы. К сожалению, американский президент свою домашнюю работу не выполнил, отвлекаясь то на Венесуэлу, то на Иран.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Аналитик отметил, что ситуация на поле боя развивается своим путем, отметив преимущество России.

Объективно ситуация складывается против Украины, поэтому Киев не заинтересован в затягивании переговорного процесса. Украина продолжает терять свои территории, но, судя по всему, у Зеленского свои расклады, которые не всегда совпадают с позицией членов украинской делегации.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

По словам эксперта, техническая часть между делегациями России и Украины в целом согласована — большинство вопросов этого блока уже урегулированы. Между российской и украинской делегациями остались в основном политические вопросы.

С ними и затык, поэтому приговоры могут начаться завтра, если Зеленский примет такое решение, либо могут начаться через месяц, если он будет продолжать настаивать на своем.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Ранее о том, что РФ надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что даты и и место нового раунда пока не определены.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше