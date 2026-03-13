Ямы Боли: Министр инфраструктуры похвастался, что пронумеровал все ямы на дорогах Молдовы — это все, что нужно знать о ремонте разбитых трасс

Владимир Боля, министр инфраструктуры и регионального развития выдал очередной «шедевр»:
"У нас есть отчеты по каждой выбоине на дорогах Молдовы, назначены руководители, созданы центры управления и контроля, каждая выбоина пронумерована.
После чего она идентифицируется, а руководители работ выезжают на территорию, проверяют и подтверждают подписью, были ли выполнены работы".
Понятно, что вам надо осваивать бюджеты.
Но можно просто разобраться с ямами, а не назначать к каждой из них начальника и комиссию?
Ямы они нумеруют и создают центры управления полетов контроля…
После высказывания о том, что ямы в Молдове из-за СССР, нынешняя по начальникам ям — вторая в нашем топчике.
