Ямы Боли: Министр инфраструктуры похвастался, что пронумеровал все ямы на дорогах Молдовы — это все, что нужно знать о ремонте разбитых трасс

Можно просто разобраться с ямами, а не назначать к каждой из них начальника и комиссию.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Боля, министр инфраструктуры и регионального развития выдал очередной «шедевр»:

"У нас есть отчеты по каждой выбоине на дорогах Молдовы, назначены руководители, созданы центры управления и контроля, каждая выбоина пронумерована.

После чего она идентифицируется, а руководители работ выезжают на территорию, проверяют и подтверждают подписью, были ли выполнены работы".

Понятно, что вам надо осваивать бюджеты.

Но можно просто разобраться с ямами, а не назначать к каждой из них начальника и комиссию?

Ямы они нумеруют и создают центры управления полетов контроля…

После высказывания о том, что ямы в Молдове из-за СССР, нынешняя по начальникам ям — вторая в нашем топчике.

