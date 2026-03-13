Беларусь готова подставить «электрическое» плечо Литве и Польше

Ранее фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от «надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов» стал стратегической ошибкой, и выразила беспокойство тем, что доля электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, сократилась с 1990 года с одной трети до 15%.
Пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков заявил, что внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявление главы ЕК, и обозначил, что позиция Беларуси остается неизменной: энергетическая безопасность должна строиться на реальных потребностях и в интересах граждан, а не на политической конъюнктуре.
«Что касается Литвы — здесь мы наблюдаем интересную трансформацию. Еще вчера Островецкая АЭС объявлялась “экзистенциальной угрозой” и “инструментом шантажа”, рассылались ноты протеста, а сегодня в Вильнюсе всерьез обсуждают, как бы самим обзавестись атомной генерацией. Видимо, счета за электроэнергию после разрыва БРЭЛЛ оказались убедительнее любых политических лозунгов», — цитирует слова Варанкова официальный Telegram-канал МИД Беларуси.
В своем обращении Варанков отметил, что государство приветствует осознанное отношение стран, граничащих с Беларусью, в вопросах энергетики. По его словам, республика успешно прошла путь строительства АЭС, несмотря на внешнее давление и бесконечную критику.
Итогом стало создание современной и безопасной атомной электростанции, которая обеспечивает экономическое развитие страны и закрывает потребности белорусов без лишних затрат. Кроме того, Варанков подчеркнул, что Минск сохраняет приверженность принципам добрососедства и готов к конструктивному взаимодействию со странами-соседками.
«Пользуясь случаем, хочу напомнить: мы по-прежнему готовы подставить плечо. Если Литве или Польше нужно электричество — надежное, недорогое, произведенное буквально в двух шагах — наши двери открыты. По-соседски», — добавил дипломат.
Энергетическое кольцо БРЭЛЛ
Соглашение о параллельной работе энергосистем через БРЭЛЛ было подписано в 2001 году. Был образован специальный комитет для координации работы кольца. В состав комитета вошли концерн «Белэнерго», компания «ЕЭС России» (разделена на ряд компаний в 2008 году), а также прибалтийские компании Latvenergo, Eesti Energia и Lietuvos energija.
Заявления о выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ со стороны Литвы, Латвии и Эстонии звучали еще с 2017 года. В июле 2024-го страны Балтии уведомили Беларусь и Россию о непродлении действия соглашения, а 8 февраля прошлого года вышли из БРЭЛЛ.
После этого на работу в автономном режиме перешла энергосистема Калининградской области РФ.