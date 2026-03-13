Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь готова подставить «электрическое» плечо Литве и Польше

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отказ от атомной энергетики был стратегической ошибкой для ЕС.

Источник: Sputnik.by

Ранее фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от «надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов» стал стратегической ошибкой, и выразила беспокойство тем, что доля электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, сократилась с 1990 года с одной трети до 15%.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков заявил, что внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявление главы ЕК, и обозначил, что позиция Беларуси остается неизменной: энергетическая безопасность должна строиться на реальных потребностях и в интересах граждан, а не на политической конъюнктуре.

«Что касается Литвы — здесь мы наблюдаем интересную трансформацию. Еще вчера Островецкая АЭС объявлялась “экзистенциальной угрозой” и “инструментом шантажа”, рассылались ноты протеста, а сегодня в Вильнюсе всерьез обсуждают, как бы самим обзавестись атомной генерацией. Видимо, счета за электроэнергию после разрыва БРЭЛЛ оказались убедительнее любых политических лозунгов», — цитирует слова Варанкова официальный Telegram-канал МИД Беларуси.

В своем обращении Варанков отметил, что государство приветствует осознанное отношение стран, граничащих с Беларусью, в вопросах энергетики. По его словам, республика успешно прошла путь строительства АЭС, несмотря на внешнее давление и бесконечную критику.

Итогом стало создание современной и безопасной атомной электростанции, которая обеспечивает экономическое развитие страны и закрывает потребности белорусов без лишних затрат. Кроме того, Варанков подчеркнул, что Минск сохраняет приверженность принципам добрососедства и готов к конструктивному взаимодействию со странами-соседками.

«Пользуясь случаем, хочу напомнить: мы по-прежнему готовы подставить плечо. Если Литве или Польше нужно электричество — надежное, недорогое, произведенное буквально в двух шагах — наши двери открыты. По-соседски», — добавил дипломат.

Энергетическое кольцо БРЭЛЛ

Соглашение о параллельной работе энергосистем через БРЭЛЛ было подписано в 2001 году. Был образован специальный комитет для координации работы кольца. В состав комитета вошли концерн «Белэнерго», компания «ЕЭС России» (разделена на ряд компаний в 2008 году), а также прибалтийские компании Latvenergo, Eesti Energia и Lietuvos energija.

Заявления о выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ со стороны Литвы, Латвии и Эстонии звучали еще с 2017 года. В июле 2024-го страны Балтии уведомили Беларусь и Россию о непродлении действия соглашения, а 8 февраля прошлого года вышли из БРЭЛЛ.

После этого на работу в автономном режиме перешла энергосистема Калининградской области РФ.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше