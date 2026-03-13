Политолог раскрыл, зачем Трамп публично отчитывает Стармера

Публичная критика премьер-министра Великобритании Кира Стармера американским лидером Дональдом Трампом не приводит к конфликту между двумя странами, но позволяет главе Белого дома манипулировать главой британского правительства. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что Кир Стармер первоначально на просьбу Вашингтона об использовании британских военных баз для проведения военной кампании на Ближнем Востоке ответил отказом. Трамп негативно высказался о премьер-министре. В итоге Лондон отозвал запрет.

«Трамп критикует премьера Британии не просто так. Здесь система такого политико-психологического воздействия на своих партнеров по западному миру. Президент США использует манипуляции исключительно в целях своего глобального доминирования в мире», — отметил Перенджиев.

Политолог допустил, что после публичной критики в адрес Стармера со стороны Трампа, Лондон не только предоставит военные базы, но и поможет Вашингтону оружием для ударов по Исламской Республике.

Эксперт уточнил, что «публичная порка» Стармера — урок другим политикам, чтобы они в будущем не смели перечить главе Белого дома. Перенджиев подчеркнул, что Штаты имеют рычаги воздействия на европейских лидеров, и Стармер уже понял, что «надо слушать “папочку”». Политолог отметил, что Трампа следует признать искусным политическим манипулятором.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Пентагон не нуждается в помощи Великобритании в военной кампании против Ирана. В присутствии лидеров стран «Большой семерки» он обвинил премьер-министра Королевства в медленной реакции и сказал, что тот опоздал со своей поддержкой. Это произошло после того, как Лондон согласился предоставить свои военные объекты для атак по Ирану.

