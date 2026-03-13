Политолог раскрыл, зачем Трамп публично отчитывает Стармера

Ранее Дональд Трамп заявил, что Пентагон не нуждается в помощи Великобритании в военной кампании против Ирана. В присутствии лидеров стран «Большой семерки» он обвинил премьер-министра Королевства в медленной реакции и сказал, что тот опоздал со своей поддержкой. Это произошло после того, как Лондон согласился предоставить свои военные объекты для атак по Ирану.