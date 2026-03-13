Политолог раскрыл, зачем Трамп публично отчитывает Стармера

Эксперт напомнил, что Кир Стармер первоначально на просьбу Вашингтона об использовании британских военных баз для проведения военной кампании на Ближнем Востоке ответил отказом. Трамп негативно высказался о премьер-министре. В итоге Лондон отозвал запрет.
«Трамп критикует премьера Британии не просто так. Здесь система такого политико-психологического воздействия на своих партнеров по западному миру. Президент США использует манипуляции исключительно в целях своего глобального доминирования в мире», — отметил Перенджиев.
Политолог допустил, что после публичной критики в адрес Стармера со стороны Трампа, Лондон не только предоставит военные базы, но и поможет Вашингтону оружием для ударов по Исламской Республике.
Эксперт уточнил, что «публичная порка» Стармера — урок другим политикам, чтобы они в будущем не смели перечить главе Белого дома. Перенджиев подчеркнул, что Штаты имеют рычаги воздействия на европейских лидеров, и Стармер уже понял, что «надо слушать “папочку”». Политолог отметил, что Трампа следует признать искусным политическим манипулятором.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Пентагон не нуждается в помощи Великобритании в военной кампании против Ирана. В присутствии лидеров стран «Большой семерки» он обвинил премьер-министра Королевства в медленной реакции и сказал, что тот опоздал со своей поддержкой. Это произошло после того, как Лондон согласился предоставить свои военные объекты для атак по Ирану.