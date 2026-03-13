Ричмонд
Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко приговорили к 10 годам за взятку

Суд огласил приговор брянскому экс-замгубернатора Александру Петроченко, который получил 10 лет колонии и крупный штраф за взятки. Также его лишили государственной награды и права занимать должности на госслужбе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко. За получение взятки в особо крупном размере экс-чиновник осужден на 10 лет лишения свободы, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По решению суда, помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить штраф в размере 20,7 млн рублей. Также бывшего руководителя лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и на четыре года запретили ему занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Как уточняет «Коммерсантъ», в 2021—2024 годах Петроченко получил более 20 млн рублей от индивидуального предпринимателя. Деньги передавались за помощь в заключении госконтрактов, а также за беспрепятственную приемку товаров и работ, связанных с системами видеофиксации нарушений ПДД, которые исполнялись ненадлежащим образом.

Экс-замглавы области был арестован Басманным райсудом Москвы 16 октября 2024 года. Его задержанию предшествовала проверка ФСБ, инициированная губернатором Александром Богомазом.