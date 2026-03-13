Алексей Шипилов вновь назначен председателем Краснодарского краевого суда

Эту должность выходец из Белгородской области занял после ухода скандального главы крайсуда Александра Чернова в середине 2019 года, который сегодня находится под следствием по уголовному делу о коррупции.
Тогда Шипилов также был назначен на шестилетний срок полномочий, которые истекли 19 июня минувшего года. Однако освободившееся кресло пустовало недолго: в начале октября 2025 года Шипилов вернулся в него в статусе временно исполняющего обязанности. В ноябре его кандидатуру на пост председателя крайсуда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ. И вот сегодня появился Указ главы государства.
Алексею Шипилову 50 лет, он родился в 1975-м в Белгородской области. Окончил юридический факультет местного университета и начал карьеру в органах прокуратуры, проработав там около пяти лет. В 2004 году его назначили судьей Октябрьского районного суда Белгорода, через три года — судьей областного суда.
В 2009-м возглавил Белгородский районный суд. В 2010 году он стал председателем Белгородского областного суда, а спустя девять лет сменил Александра Чернова на посту председателя Краснодарского краевого суда.