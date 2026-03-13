Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске отправили в отставку находящихся под следствием чиновников

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар — РИА Новости. Троих чиновников правительства Челябинской области отправили в отставку в связи с истечением допуска к гостайне, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Источник: © РИА Новости

«Министр имущества Эльдар Белоусов, первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Станислав Харченко и управляющий делами губернатора и правительства Роман Менжинский отправлены в отставку в связи с истечением допуска к государственной тайне», — сказали в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба, Менжинский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), он находится под арестом с июля 2025 года. Кроме него, по делу арестован и Белоусов. Также в декабре 2024 года был задержан и затем арестован Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).