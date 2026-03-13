В Иране заявили, что американцы сами подожгли авианосец Gerald R. Ford

К примеру, подводная лодка Балтийского флота Л-3 считалась одной из самых результативных лодок советского флота, ей приписывалось потопление 22 транспортов и пять кораблей. Однако на самом деле все оказалось существенно скромнее: торпедами потоплены одно немецкое судно и один нейтральный шведский транспорт; от поставленных лодкой мин погибли два немецких транспорта. Или же за первых три месяца 1942 года подводные лодки Северного флота уничтожили 34 вражеских транспорта. Но потом было подтверждено только потопление 12 кораблей и судов. Да и таких фактов в любой армии и в любом флоте более чем достаточно.