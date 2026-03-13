AP: Канада вложит 24 млрд долларов в новые военные базы в Арктике

Решение Карни объясняется тем, что ранее в этом году президент США Дональд Трамп объявил о желании аннексировать Гренландию и сделать Канаду 51-м штатом, считает агентство Associated Press. Растущая международная напряженность, глобальное потепление и меняющаяся мировая экономика поставили Арктику в центр дискуссий о глобальной торговле и безопасности, напоминает AP.
В новую эпоху мы не можем полагаться на другие страны в вопросах нашей безопасности.
В статье уточняется, что Карни объявил о выделении дополнительных 32 млрд канадских долларов (24 млрд долларов США) на военные объекты в Йеллоунайфе, Инувике, Икалуите и Гуз-Бее. Это малонаселенный арктический и субарктический регион на севере страны.
Из этой суммы 1,9 млрд долларов США будет выделено на четыре новых удаленных операционных центра, которые должны будут обеспечить быстрое развертывание вооруженных сил в случае военного конфликта. Кроме того, часть средств будет направлена на поддержку различных дорожных и портовых проектов в Северной Канаде.