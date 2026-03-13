Ростовского журналиста Сергея Резника признали иноагентом

Причиной добавления журналиста в реестр стало то, что он «принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также отождествлял «Российскую Федерацию с террористической организацией».
Напомним, в отношении Сергея Резника (включен в список террористов и экстремистов), проживающего в Грузии, в конце 2022 года возбудили дело по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
Сергей Резник специализируется на коррупционных расследованиях. В 2013 году Первомайский райсуд Ростова-на-Дону приговорил его к полутора годам колонии, признав виновным в ложном доносе об угрозах, оскорблении председателя Арбитражного суда Ростовской области, а также в коммерческом подкупе сотрудника станции техосмотра.