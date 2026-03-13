Лукашенко пригрозил Киеву и НАТО «Орешником»

«Сегодня по-настоящему любое добро должно быть, конечно же, с кулаками. Сегодня, к сожалению, мир по-другому уже не может быть устроен. Здесь “Орешник”, да, это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на ту же самую Британию, Германию. Но это посыл туда, что мы… наш мир будем охранять таким вот образом. Образом, который позволит нам говорить о том, что к нам лучше не лезть. Не лезть по-настоящему», — отмечал заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель.