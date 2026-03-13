Лукашенко пригрозил Киеву и НАТО «Орешником»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО не лезть к республике, чтобы не «бахнул “Орешник”. Так он отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который говорил, что Североатлантический альянс должен смотреть на ракетный комплекс, размещенный в Белоруссии как на легитимную цель. Лукашенко отметил, что он не угрожает Киеву, но подчеркнул, что не будет спокойно относиться к подобным высказываниям.
Украине и НАТО не следует «лезть» к Белоруссии, чтобы не «бахнул “Орешник”. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
Так Лукашенко отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который в феврале сказал, что «НАТО должно смотреть на “Орешник” как на легитимную цель», и подчеркнул, что Киев «будет оценивать эту угрозу».
«Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим “Орешником” по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача.
Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", — отметил глава Белоруссии.
Он также добавил, что не считает законной целью «какую-то украинскую батарею под Киевом» или польские и немецкие вооружения, даже если они нацелены на Белоруссию. Глава республики подчеркнул, что не угрожает Украине, но при этом уточнил, что не будет спокойно наблюдать, если украинские власти будут считать объекты на территории Белоруссии легитимной целью.
«У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать», — пояснил Лукашенко.
Как «Орешник» появился в Белоруссии.
В конце 2024 года Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить в Белоруссии новейшие системы вооружений, в том числе «Орешник». Просьбу глава республики объяснил необходимость усилить оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так и белорусской территории. Путин ответил, что размещение «Орешника» в Белоруссии станет возможным во второй половине 2025 года.
В августе 2025-го российский лидер рассказал, что в стране уже готовят позиции для ракетного комплекса. 18 декабря Лукашенко объявил, что «Орешник» находится в Белоруссии и вскоре заступит на боевое дежурство. 30 декабря об этом сообщило Минобороны РФ.
13 марта 2026 года Лукашенко также раскрыл, что Минск купил у Москвы ракетный комплекс.
«Спасибо [президенту РФ Владимиру] Путину — это лично его помощь. Я его попросил — он сделал. И притом заплатили за это деньги. Но мы купили это оружие», — сказал Лукашенко.
Зачем Минску «Орешник».
Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская объяснила, что страна считает вынужденной мерой размещение на своей территории российского тактического ядерного оружия, возникшей в условиях кризиса архитектуры европейской безопасности и роста военной напряженности.
«Сегодня по-настоящему любое добро должно быть, конечно же, с кулаками. Сегодня, к сожалению, мир по-другому уже не может быть устроен. Здесь “Орешник”, да, это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на ту же самую Британию, Германию. Но это посыл туда, что мы… наш мир будем охранять таким вот образом. Образом, который позволит нам говорить о том, что к нам лучше не лезть. Не лезть по-настоящему», — отмечал заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС также заявлял, что размещение до 10 ракетных комплексов «Орешник» на территории Белоруссии является только первым шагом в программе развертывания этого типа вооружений в рамках стратегии реагирования на наращивание военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства.