ТАСС: в Италии опровергли закулисные переговоры с Ираном по Ормузскому проливу

РИМ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Италии опровергли сообщение британской газеты Financial Times о якобы начавшихся переговорах с Ираном по поводу прохода судов через Ормузский пролив.

Источник: Reuters

«Никаких закулисных переговоров, гарантирующих проход итальянских судов или нефтяных танкеров через Ормузский пролив, не ведется», — заявил ТАСС заявил источник в МИД республики. Источник указал, что и правительство страны, и МИД в ходе дипломатических контактов стремятся «создать условия для общей военной деэскалации, но никаких закулисных переговоров, направленных на сохранение только некоторых торговых судов за счет других, не ведется».

Ранее о таких переговорах Италии и Франции с Ираном сообщила Financial Times.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
